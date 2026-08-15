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Patrícia Comunello

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Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 00:04

Veja abre primeira loja em outlet no Brasil com descontos de até 60%

Unidade no I Fashion Outlet Novo Hamburgo é também primeira fora de São Paulo

Unidade no I Fashion Outlet Novo Hamburgo é também primeira fora de São Paulo

I FASHION OUTLET NH/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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O I Fashion Outlet Novo Hamburgo segue fortalecendo seu portfólio com a chegada de uma das marcas mais desejadas do segmento de calçados e lifestyle. A VEJA inaugura sua nova operação no empreendimento, consolidando a estratégia do outlet de reunir grandes nomes nacionais e internacionais em um ambiente que combina experiência de compra, variedade e preços atrativos.

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