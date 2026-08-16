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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 18:01

Canoas Shopping amplia mix e foca serviços para atrair clientes

Miranda citou novos reforços de marcas, como Life by Vivara e Nova Era Cosméticos

Miranda citou novos reforços de marcas, como Life by Vivara e Nova Era Cosméticos

CANOAS SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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"Estamos em um movimento de reposicionamento", avisa o gerente-geral do Canoas Shopping, Rodrigo Miranda, ao participar do programa da coluna, que pode ser acompanhado pelo YouTube e Spotify. Miranda explicou que o complexo mescla chegada de novas marcas, entre elas uma grife nacional, a Life By Vivara, e busca de mais opções também em alimentação, como a Insantu’s Burger.

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