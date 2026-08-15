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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 18:01

No Ponto: Veja, Macromix, Casa Bauducco, Felice, Asun, Fruki e Sorvebom e Total

Operação que vem com mix mais completo da Casa Bauducco fica no check-in doméstico

Operação que vem com mix mais completo da Casa Bauducco fica no check-in doméstico

FRAPORT BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
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