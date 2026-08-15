Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 00:14

Grupo Felice abre megaloja de carros chineses em Caxias do Sul

Megaloja marca a entrada do grupo do Centro do Estado na Serra Gaúcha, por Caxias do Sul

Megaloja marca a entrada do grupo do Centro do Estado na Serra Gaúcha, por Caxias do Sul

GRUPO FELICE/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
O Grupo Felice acaba de pisar na Serra Gaúcha e com marcas de carros chineses que vêm ganhando mais espaço no Brasil. É uma megaloja, com  2,3 mil m², da Omoda & Jaeco, que abriu na quarta-feira (12) em Caxias do Sul.

Notícias relacionadas