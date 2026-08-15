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Patrícia Comunello

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Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 23:01

Porto Alegre vai ser palco do Conecta IA Inovação 2026

Fecomércio-RS tem estrutura do LAB, que é um dos co-organizadores do congresso

Fecomércio-RS tem estrutura do LAB, que é um dos co-organizadores do congresso

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Empreendedores e quem está ligado em mudanças puxadas por tecnologias, como a inteligência artificial (IA), têm de colocar na agenda o Congresso Conecta IA Inovação Porto Alegre 2026, que será em 27 e 28 de agosto, na sede da Fecomércio-RS, na Zona Norte da Capital. A participação é gratuita.

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