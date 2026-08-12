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Patrícia Comunello

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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 00:25

Supermercado vende mais que atacarejo, diz Peruzzo, no esquenta da Expoagas

Peruzzo Junior (à esq.), com Costa (centro) e Borscheid, no Tá na Mesa

Peruzzo Junior (à esq.), com Costa (centro) e Borscheid, no Tá na Mesa

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"O atacarejo não cresce, mas as inaugurações. Se olharmos as mesmas lojas, decresce a venda", afirma o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Junior, observando dados nacionais e numa aposta no fortalecimento da loja de vizinhança. "Quando termina o dinheiro, o consumidor vai para a proximidade (super)", cita Peruzzo, que vê o lugar do atacarejo na oferta de preço mais baixo.

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