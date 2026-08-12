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Patrícia Comunello

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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 00:25

Por que rede gaúcha decidiu abrir atacarejo em ex-Nacional da Cidade Baixa?

Reis vai comprar produtos para sua lojinha no futuro vizinho de frente

Reis vai comprar produtos para sua lojinha no futuro vizinho de frente

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"Compro no Pezzi (rede de vizinhança na Zona Sul), no Cestto (atacarejo do Grupo Zaffari), mas, depois que abrir, vai ser no Macromix", diz Bruno Reis, há três anos com pequeno comércio em frente ao futuro atacarejo do Grupo Unidasul, 3º maior varejista de supermercado do Estado, na reta final de obras na ex-loja do Nacional. "Vou comprar de tudo. Vai abrir em 3 de setembro", aposta Reis. "Não pode atrasar."

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