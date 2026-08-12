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Patrícia Comunello

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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 00:25

No Ponto: Daiso, Aduana, Havan, Liquida Capão, Getnet e Dia dos Pais e SindilojasPOA e escala 5x2

Lojas já estão com material do primeiro Liquida Capão da Canoa e Xangri-Lá

Lojas já estão com material do primeiro Liquida Capão da Canoa e Xangri-Lá

MÁRIO SANTOS/ACICC/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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> O Liquida Capão da Canoa e Xangri-Lá começa hoje e vai até 23. Já são mais de 100 comércios "vestidos" com a campanha promovida pela ACICC e inspirada no Liquida Porto Alegre.

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