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Patrícia Comunello

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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 20:12

McDonald's busca terrenos para instalar novas lojas

Rede de fast-food quer pontos com área para ter drive-thru e com bom fluxo de pessoas

Rede de fast-food quer pontos com área para ter drive-thru e com bom fluxo de pessoas

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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Está aberta a "caçada" a terrenos pela rede de fast-food mais famosa do mundo para instalar mais unidades. Localização que tenha bom fluxo e potencial de gerar venda é o ingrediente número 1 da estratégia. A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo e que atua na América Latina e no Caribe, informou à coluna Minuto Varejo que candidatos já podem fazer cadastro dos potenciais "ativos".

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