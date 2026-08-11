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Patrícia Comunello

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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 12:44

Daiso Japan anuncia dia da abertura da segunda loja no Rio Grande do Sul

Segunda filial da rede japonesa vai estrear em shopping na Zona Norte de Porto Alegre

Segunda filial da rede japonesa vai estrear em shopping na Zona Norte de Porto Alegre

DAISO JAPAN/DIVULGAÇÃO/JC
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A segunda loja de uma das redes de produtos funcionais (mil e um itens, desde utilidades para casa e trabalho a comidinhas, bebidas, cosméticos, brinquedos e presentinhos) mundiais mais queridinhas no Brasil está prestes a abrir no Rio Grande do Sul, confirmou a coluna Minuto Varejo. A Daiso Japan anunciou que inaugura em 28 de agosto, às 10h, a filial em outro shopping center do Grupo Zaffari, em Porto Alegre.  

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