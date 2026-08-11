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Patrícia Comunello

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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 15:15

ParkShopping Canoas terá 14 novas lojas de marcas do varejo regional ao internacional

Tommy Hilfiger está entre as marcas que vão reforçar o mix do ParkShoppingSul Canoas

Tommy Hilfiger está entre as marcas que vão reforçar o mix do ParkShoppingSul Canoas

PARKSHOPPINGSUL/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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O maior shopping center da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) terá novas marcas chegando no mix até dezembro. Em nota para a coluna Minuto Varejo, a direção do ParkShopping Canoas, que pertence ao grupo Multiplan, mesmo dono do BarraShoppingSul, na Capital, informa que estão previstas 14 novas operações, entre nomes regionais, nacionais e internacionais.

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