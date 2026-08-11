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Patrícia Comunello

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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 09:17

Torta de Sorvete abre 2ª loja antes dos 40 anos com gelato de máquina

Torta de Sorvete ganha segunda unidade, agora no Bela Vista, depois de quase 40 anos de atuação

Torta de Sorvete ganha segunda unidade, agora no Bela Vista, depois de quase 40 anos de atuação

TORTA DE SORVETE/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Difícil resistir a uma loja do quitute gelado com a calda de chocolate mais famoso de Porto Alegre? Imagina agora que são duas operações da marca? A coluna Minuto Varejo descobriu a novidade por acaso. Depois de participar do programa da semana da coluna (YouTube e Spotify) para falar do seu livro Transformando o mundoDaniela Horte perguntou à colunista:

"Tu viu que a Torta de Sorvete abriu nova loja?", perguntou Dani. Não, a coluna não sabia, mas foi atrás, claro! O novo ponto tem novidade no cardápio, com um tipo de sorvete que foi "redescoberto" pelas gelaterias no Brasil e segue conceito e qualidade da casa, avisa uma das sócias-proprietárias, Roberta Maestri.

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