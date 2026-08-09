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Patrícia Comunello

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Publicada em 08 de Agosto de 2026 às 17:08

Lojas Renner reduz meta de crescimento após impacto da Copa em vendas

Varejista de moda sentiu o impacto de menos clientes em lojas físicas durante a Copa

Varejista de moda sentiu o impacto de menos clientes em lojas físicas durante a Copa

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"O segundo trimestre de 2026 apresentou um crescimento de receita abaixo das nossas projeções." A frase  curta e direta abre a mensagem do CEO da Lojas Renner, maior varejista de moda do Brasil, Fabio Faccio, sobre o desempenho. A exemplo da Seleção Brasileira, lembra a coluna Minuto Varejo, a varejista gaúcha também não foi bem na Copa do Mundo, que afetou fluxo e vendas.

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