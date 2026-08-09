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Patrícia Comunello

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Publicada em 09 de Agosto de 2026 às 18:40

Asun abrirá 500 vagas em ex-Nacional

Unidade de Capão da Canoa fica em ponto central de fluxo da cidade

Unidade de Capão da Canoa fica em ponto central de fluxo da cidade

MÁRIO SANTOS/ACICC/DIVULGAÇÃO/JC
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O Asun Supermercados vai abrir 500 empregos diretos com as lojas que foram do Nacional em Capão da Canoa, Torres e Tramandaí, no Litoral Norte. Os três imóveis foram fechados em 2025, dentro da estratégia do Carrefour de extinguir a bandeira de supermercado. Em nota à coluna, a rede projeta a reabertura das unidades até o fim de novembro.

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