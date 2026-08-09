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Patrícia Comunello

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Publicada em 09 de Agosto de 2026 às 19:00

Panvel cresce puxada pelo digital e por mais eficiência na operação

Desempenho de pontos físicos, associado às vendas nos canais online, valida expansão prevista no ano

Desempenho de pontos físicos, associado às vendas nos canais online, valida expansão prevista no ano

Panvel/Divulgação/JC
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Patrícia Comunello
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"Foi mais um trimestre de conquistas. É o 25º que apresentamos ganhos de market share no Sul do Brasil", dá o tom o CEO do Grupo Panvel, Julio Mottin Neto, ao analisar para a coluna Minuto Varejo o desempenho do 2º trimestre de 2026, que teve canal online alcançando um terço das vendas, eficiência na operação (desempenho de lojas de mais de um ano) e marca própria chegando a 20% do faturamento

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