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Patrícia Comunello

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Publicada em 10 de Agosto de 2026 às 00:50

Libris estreia em Porto Alegre de olho no Brasil

Rute, que comanda com os irmãos o grupo criado pelos pais, destaca o perfil exigente dos gaúchos

Rute, que comanda com os irmãos o grupo criado pelos pais, destaca o perfil exigente dos gaúchos

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"O coração é gaúcho", avisa Rute Pedri, diretora de varejo do grupo Livrarias Curitiba. A afirmação, feita à coluna Minuto Varejo, tem a ver com o novo rebento do grupo, fundado em 1963 pelo casal Valentim e Myrian Pedri, pais de Rute e mais seis filhos, todos atuando em áreas da operação. Porto Alegre foi o mercado escolhido para entrar no cenário brasileiro editorial da Libris, nova livraria do grupo com 27 operações distribuídas entre Paraná, Santa Catarina e São Paulo.  

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