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Patrícia Comunello

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Publicada em 06 de Agosto de 2026 às 18:30

Viezzer investirá R$ 6,5 milhões em lojas e se retira de Porto Alegre

Filial na avenida Farroupilha, em Canoas, está no plano de investimentos do Viezzer

Filial na avenida Farroupilha, em Canoas, está no plano de investimentos do Viezzer

VIEZZER SUPERMERCADOS/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Uma das redes familiares supermercadistas da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) vai colocar em ação um plano de investimentos para ampliar e modernizar lojas e melhorar a experiência dos clientes, diz o comando do Viezzer Supermercados, em nota à coluna Minuto Varejo. Outra novidade é que o Viezzer deixará a Capital. A única filial, na Zona Norte, foi negociada com a rede também da RMPA, Guarapari, de Viamão

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