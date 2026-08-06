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Patrícia Comunello

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Publicada em 06 de Agosto de 2026 às 14:11

Azul reforça hub gaúcho: mais voos diretos ao Uruguai e maior oferta para Serra

Expansão da oferta de voos para Serra e para o Uruguai vai usar o hub do Salgado Filho

Expansão da oferta de voos para Serra e para o Uruguai vai usar o hub do Salgado Filho

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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A Azul vai reforçar em duas frentes a operação no hub do Rio Grande do Sul, usando o Aeroporto Internacional Salgado Filho. Mais voos diretos internacionais e mais assentos (mais conexões) para o fluxo da Serra Gaúcha. A aérea retomará o voo direto da Capital para Montevidéu, no Uruguai em dezembro. No mesmo mês, o Minuto Varejo lembra, vai ter o destino Punta del Este.

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