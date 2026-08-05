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Patrícia Comunello

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Publicada em 05 de Agosto de 2026 às 18:59

Asun vai assumir lojas do ex-Nacional em Capão, Torres e Tramandaí

Uma das unidades teve a bandeira Nacional no Centro de Torres, no Litoral Norte

Uma das unidades teve a bandeira Nacional no Centro de Torres, no Litoral Norte

GOOGLE EARTH/REPRODUÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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O Asun Supermercados vai assumir as lojas que foram do Nacional em Capão da Canoa, Torres e Tramandaí, no Litoral Norte. Os três imóveis foram fechados em 2025, dentro da estratégia do Carrefour de extinguir a bandeira de supermercado. A coluna Minuto Varejo aguarda mais detalhes do grupo supermercadista sobre a transação. A rede deve começar a reabrir os pontos até o fim do ano.

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