Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 06 de Agosto de 2026 às 00:25

No Ponto

minuto varejo leckerhaus dia dos pais torta - temática - porto alegre - confeitaria data promocional

minuto varejo leckerhaus dia dos pais torta - temática - porto alegre - confeitaria data promocional

/LECKERHAUS CONFEITARIA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
> A Leckerhaus Confeitaria, de Porto Alegre, apostou no Dia dos Pais temático. Uma das sócias, Luciana Giron, mostrou as opções de tortas e falou sobre os impactos das datas durante entrada direto da loja no Minuto Varejo Semana (YouTube e Spotify). Na seleção da data para domingo, estão clássicos decorados e biscoitos, cuja pintura (atrativos da marca) pode ser acompanhada no segundo piso. "Está tendo muita procura", comemora a empreendedora.

Notícias relacionadas