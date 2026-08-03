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Patrícia Comunello

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Publicada em 03 de Agosto de 2026 às 19:29

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> Mistério 1: virou quase bets (aposta) para descobrir o destino da área da ex-Cervejaria Mosteiro, perto do Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Já houve demolição da construção. A coluna apurou que o McDonald's deve ser um dos ocupantes. Panvel estaria na fila também. Detalhe: os donos do imóvel ainda vão bater o martelo sobre o tipo de empreendimento, que pode ser um centro comercial de bairro.      

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