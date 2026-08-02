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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Agosto de 2026 às 23:43

BarraShoppingSul ganha "novas lojas" e lounges para cliente dar paradinha

São 15 ambientes distribuídos nos dois pisos do empreendimento para clientes ficarem

São 15 ambientes distribuídos nos dois pisos do empreendimento para clientes ficarem

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"A gente está com um grande movimento no shopping", avisou a superintendente do BarraShoppingSul, o maior em área bruta locável (ABL) do Rio Grande do Sul, Stelamaris Parenza, no programa Minuto Varejo Semana, que pode ser assistido no canal do JC no Youtube e no podcast da coluna no Spotify. Stela detalhou o que está por trás desse "movimento", com troca-troca de posições de lojas para abrir caminho à volta de duas gigantes internacionais ao mix.

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