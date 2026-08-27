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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 09:19

Sephora e Zara voltarão a ter lojas no maior shopping de Porto Alegre

Minuto Varejo - montagem Zara e Sephora - iguatemi Porto Alegre - lojas - cosméticos - moda

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PAÍTRCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Duas marcas estrangeiras voltarão a ter lojas no maior shopping center de Porto Alegre. A francesa Sephora, de cosméticos, e a espanhola Zara, do grupo Inditex, vão ter novamente unidades no BarraShoppingSul, na Zona Sul da Capital. 

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