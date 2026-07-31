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Patrícia Comunello

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Publicada em 31 de Julho de 2026 às 00:25

Petiskeira e Bella Gula fecham no Paseo Zona Sul

Restaurante permaneceu na praça de alimentação do shopping por 10 anos

Restaurante permaneceu na praça de alimentação do shopping por 10 anos

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Um dos centros comerciais mais tradicionais do bairro Tristeza, em Porto Alegre, teve duas baixas em operações. O restaurante Petiskeira e a confeitaria Bella Gula fecharam as unidades em julho na área de alimentação do Paseo Zona Sul. A Petiskeira abriu outra operação no Zaffari Hípica. Os fechamentos repercutem entre moradores e outros ocupantes do complexo. À coluna Minuto Varejo, a Dallasanta, dona do empreendimento, informou que a saída foi uma opção do restaurante, fechado em 15 de julho. Sobre a confeitaria, que encerrou no dia 27, a empresa disse que vai ter troca de operador e que há "negociação avançada para nova franqueada assumir o espaço". Em fevereiro, a confeitaria Charlie Brownie deixou o Paseo por decisão de modelo de negócio, noticiou o GeraçãoE. Daniela Predebon, sócia-fundadora da Bella Gula, disse à coluna ontem: "A loja será reformada e continuará sob gestão de um novo fraqueado".

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