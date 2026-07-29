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Patrícia Comunello

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Publicada em 29 de Julho de 2026 às 00:25

No Ponto: Central Free Shop, Paseo, Petiskeira, Bella Gula, FGTS, DaColônia, Libris, LAB Fecomércio, Via e Stok Center

Minuto Varejo - projeto inclusão da DaColônia - santo antônio da patrulha - alunos apae - atuação área de exportação

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/DACOLÔNIA/DIVULGAÇÃO/JC
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> A DaColônia dá exemplo gigante. Em agosto, 12 jovens ligados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) começam a trabalhar na área de exportação da indústria em Santo Antônio da Patrulha. O grupo se formou no projeto Elo Social, após 16 meses de formação.

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