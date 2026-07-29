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Patrícia Comunello

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Publicada em 29 de Julho de 2026 às 13:17

Conversão de Rede SIM puxa meta da Petronas de ter mil postos até 2030 no Brasil

Bandeira Petronas, muito conhecida em corridas de Fórmula 1, está mais presente no RS

Bandeira Petronas, muito conhecida em corridas de Fórmula 1, está mais presente no RS

GRUPO ARGENTA/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Uma marca que fãs de Fórmula 1 estão acostumados a ver nos carros de corridas está agora cada vez mais no visor de quem abastece veículos no Brasil, mais especialmente no mercado gaúcho. A bandeira da gigante malasiana Petronas ganha mais postos no Rio Grande do Sul em conversões da Rede SIM, do grupo Argenta. Em nota à coluna Minuto Varejo, o grupo informou que a bandeira estrangeira deve chegar a mil unidades até 2030 no mercado nacional.

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