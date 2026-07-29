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Patrícia Comunello

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Publicada em 29 de Julho de 2026 às 19:49

Teto do Simples 'congelado' freia expansões de pequenos negócios

Klein, no estúdio, deu dicas para Roesler, que entrou direto de Capão

Klein, no estúdio, deu dicas para Roesler, que entrou direto de Capão

STUDIO PROHUB/REPRODUÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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É comum ouvir lojistas dizerem que não abrirão mais pontos e a razão não é necessariamente a conjuntura econômica. Eles não fazem isso porque terão de sair do Simples (regime de tributação), passando à média empresa, com mais carga fiscal. A história poderia ser outra se o teto do Simples, "congelado" desde 2018, fosse atualizado.

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