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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Julho de 2026 às 19:54

Galeteria Di Paolo muda marca para reforçar cultura italiana em expansão pelo Brasil

Nova identidade da Di Paolo já começa a ser levada para unidades e mirando Brasil

Nova identidade da Di Paolo já começa a ser levada para unidades e mirando Brasil

DI PAOLO/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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A marca de uma das galeterias com raízes na colônia gastronômica italiana do Rio Grande do Sul ganhou novo visual para lastrear a expansão nacional. O rebranding (renovação ou ressignificação da marca) da Galeto Di Paolo já começa a ser levado às unidades, informa a rede para a coluna Minuto Varejo. A 22ª galeteria vai abrir na segunda quinzena de setembro em Brasília, a primeira no Centro-Oeste.  

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