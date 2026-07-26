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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Julho de 2026 às 19:10

Cobertura do Minuto Varejo amplia geração de notícias e interação com setor

Shoppings passam por mudanças que o Minuto Varejo vem mostrando na cobertura

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PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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A cobertura da coluna Minuto Varejo está cada vez mais próxima de quem gera e consome informações. Isso é possível com o novo formato do podcast da coluna, que estreou em meados de 2024 com um convidado, e hoje vai ao ar com duas apostas: mais entrevistas no estúdio e em entradas remotas por vídeo de pontos no Estado, Brasil e exterior, e conteúdo de outros canais digitais do Minuto e do impresso. O contrário também ocorre: o programa veicula novidades, pautando a cobertura da coluna.

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