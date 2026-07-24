Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 24 de Julho de 2026 às 16:51

Shopping Total ganha totem para compra de passagens da Ouro e Prata

Toten fica em área próxima ao supermercado do Zaffari e área de outros serviços

Toten fica em área próxima ao supermercado do Zaffari e área de outros serviços

SHOPPING TOTAL/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
> O Shopping Total ganhou um totem para que frequentadores possam comprar de forma digital passagens de ônibus de linhas operadas pela empresa Ouro e Prata, maior empresa do setor no Estado. A ideia é facilitar a vida dos clientes. "Integra estratégia do shopping de concentrar, em um único local, opções de compras, serviços e soluções", cita a gestão.

Notícias relacionadas