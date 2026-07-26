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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Julho de 2026 às 00:25

No Ponto: Gang na Lojas Pompéia, Azul em Punta, Ouro e Prata no Total e Aliança Pay

Minuto Varejo - gang - seção dentro de Lojas Pompéia - projeto mostra como vai ser - Shopping Total

Minuto Varejo - gang - seção dentro de Lojas Pompéia - projeto mostra como vai ser - Shopping Total

/GRUPO LINS FERRÃO/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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> A Gang vai virar seção (store in store) da Lojas Pompéia. O Grupo Lins Ferrão, dono das duas varejistas, divulgou o layout dos espaços em shopping centers e filiais de rua. Em Santa Maria, a esquina que tinha Gang terá em breve nova loja.   

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