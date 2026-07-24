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Patrícia Comunello

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Publicada em 24 de Julho de 2026 às 15:33

Vitrola vende R$ 230 milhões com álbuns e figurinhas da Copa

Áreas em shoppings, como no Barra, em Porto Alegre, lotavam para trocas de figurinhas

Áreas em shoppings, como no Barra, em Porto Alegre, lotavam para trocas de figurinhas

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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A febre dos álbuns e figurinhas da Copa do Mundo 2026, que puxou alta no setor de varejo de livrarias e papelarias em maio e gerou aglomerações em shopping centers e outros pontos, teve um efeito "colateral" mega positivo. A direção da gaúcha Vitrola Editora, de Frederico Westphalen, informou à coluna Minuto Varejo que vendeu R$ 230 milhões no País, sendo R$ 100 milhões no Rio Grande do Sul.

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