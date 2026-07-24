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Patrícia Comunello

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Publicada em 24 de Julho de 2026 às 17:01

Aliança Pay resolve pagamentos de última hora para síndicos em condomínios

Minuto Varejo - Aliança Condomínios lança Aliança Pay - apoio a pagamentos de síndicos condomínios - despesas - tecnologia aplicativo app

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ALIANÇA CONDOMÍNIOS/DIVULGAÇÃO/JC
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Quem está no papel de síndico de um condomínio sabe que os problemas são parte da rotina. Mas quando se trata de despesa de última hora, muitos destes gestores precisam pagar a conta. Para "socorrer" os síndicos nestas horas, a Aliança Condomínios informou à coluna Minuto Varejo que desenvolveu um aplicativo para uso dos administradores. É o Aliança Pay.  

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