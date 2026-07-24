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Patrícia Comunello

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Publicada em 24 de Julho de 2026 às 16:21

Lojistas de Capão e Xangri-Lá fazem primeiro Liquida para aquecer baixa temporada

Comércio de Capão da Canoa terá campanha em agosto para puxar vendas na baixa temporada

Comércio de Capão da Canoa terá campanha em agosto para puxar vendas na baixa temporada

NATHAN LEMOS/JC
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Patrícia Comunello
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Para esquentar as vendas na baixa temporada, lojistas de Capão da Canoa e Xangri-Lá, duas das principais cidades do Litoral Norte, vão fazer o primeiro Liquida da região. A iniciativa, repassada à coluna Minuto Varejo, é puxada pela Associação Comercial, Industrial e Prestadora de Serviços de Capão da Canoa e Xangri-Lá (ACICC). A campanha terá 10 dias, entre 13 e 23 de agosto no comércio das duas cidades.

"Mais do que um período de descontos, o Liquida Capão e Xangri-Lá representa um movimento coletivo em favor do desenvolvimento econômico da região. Quando as empresas trabalham juntas, toda a cidade ganha: o comércio se fortalece, a economia gira e os consumidores encontram mais opções, melhores ofertas e uma experiência de compra ainda mais atrativa",  comenta Augusto Cesar Roesler Smaniotto, presidente da ACICC, em nota à coluna.

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