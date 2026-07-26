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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Julho de 2026 às 14:32

Fecomércio-RS prioriza educação e adoção de tecnologias no ciclo de 2026 a 2030

Leite (à esq.) declarou empossado o grupo que vai dirigir a federação até 2030

Leite (à esq.) declarou empossado o grupo que vai dirigir a federação até 2030

FERNANDA BIGIO DAVOGLIO/ESPECIAL/JC
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"Educação." O setor está no foco do novo ciclo da gestão na Fecomércio-RS entre 2026 e 2030, que já foi deflagrado. Ao Minuto Varejo, o presidente Luiz Carlos Bohn apontou os desafios da gestão à frente do setor. Projetos mobilizam aportes volumosos para ampliar a estrutura de formação desde níveis iniciais, em escolas, à área profissional no sistema com Sesc e Senac.

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