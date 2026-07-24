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Patrícia Comunello

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Publicada em 24 de Julho de 2026 às 12:18

"Aero shop" do Salgado Filho tem 15% mais operações pós-enchente

Le Petit Macarons, marca da Serra, estreou no terceiro piso do aeroporto perto da Renner

Le Petit Macarons, marca da Serra, estreou no terceiro piso do aeroporto perto da Renner

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Sala VIP com fila, mais opções de bares com ambiente para o passageiro chegar mais cedo e aproveitar, enquanto o voo não decola, lojas de marcas gaúchas e redes nacionais. O "aero shop", como a coluna Minuto Varejo apelidou o "lado" compras do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ganhou mais operações pós-enchente de 2024, segundo a concessionária Fraport Brasil.

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