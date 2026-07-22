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Patrícia Comunello

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Publicada em 22 de Julho de 2026 às 22:00

Manual de sobrevivência da loja: "Tem de atrair cliente para depois vender", diz consultor

Especialista listou motivos para onda de fechamento de pontos físicos

Especialista listou motivos para onda de fechamento de pontos físicos

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"O lojista tem de começar a pensar com uma frase na parede: 'Como faço o cliente escolher minha loja e não o meu concorrente'." A provocação foi lançada pelo consultor Xavier Fritsch, durante o programa semanal da coluna no YouTube (canal do JC) e Spotify (podcast do Minuto Varejo). "Tem de atrair cliente para depois vender", avisa Fritsch.

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