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Patrícia Comunello

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Publicada em 22 de Julho de 2026 às 21:01

No Ponto: Studio Barra, Tchê Ofertas, Iguatemi, SindilojasPOA, Café da Catedral, Loja Tela, Prataviera e Bourbon Teresópolis

Studio Barra tem 15 espaços para produção de conteúdo digital

Studio Barra tem 15 espaços para produção de conteúdo digital

BARRASHOPPINGSUL/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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> O BarraShoppingSul estreou nesta quarta-feira (22) o Barra Studio, dentro da campanha Now! New Barra, para a geração Z. O ambiente, com três sets, poderá ser usado por lojistas, influenciadores e clientes para produção de conteúdos digitais. Fica perto da futura Youcom no piso Guaíba. 

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