Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 20 de Julho de 2026 às 17:22

Shopping Total capacita lojistas em marketing digital

Shopping Total, perto do Centro de Porto Alegre, tem mais de 350 operações

Shopping Total, perto do Centro de Porto Alegre, tem mais de 350 operações

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Com mais de 350 lojistas na operação, o Shopping Total, próximo ao Centro de Porto Alegre, vai reforçar a formação em marketing digital dos empreendedores do complexo. Nesta terça-feira (21), a partir das 8h30min, nova edição do Mais Total vai reunir os gestores das marcas do mix do shopping.

Notícias relacionadas