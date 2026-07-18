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Patrícia Comunello

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Publicada em 18 de Julho de 2026 às 18:03

Rede do interior gaúcho fecha lojas, demite e expõe dificuldades do varejo

Unidade no Centro e principal via do comércio de Taquari foi fechada pela rede gaúcha

Unidade no Centro e principal via do comércio de Taquari foi fechada pela rede gaúcha

DESIRÉE LUZ/DIVULGAÇÃO/JC
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"Comunicamos o encerramento das atividades desta filial." O aviso fixado na fachada pegou moradores de três cidades gaúchas de surpresa. A rede Deltasul, de eletrodomésticos e móveis e com mais de sete décadas de atuação, fechou pelo menos três lojas nos últimos dias, apurou a coluna Minuto Varejo.

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