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Patrícia Comunello

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Publicada em 17 de Julho de 2026 às 16:46

Mercado Livre terá mais dois CDs gigantes no Rio Grande do Sul

Ellosul, complexo do grupo Lebes em Guaíba, vai abrigar um dos novos CDs da Mercado Livre

Ellosul, complexo do grupo Lebes em Guaíba, vai abrigar um dos novos CDs da Mercado Livre

GRUPO LEBES/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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O Rio Grande do Sul está ganhando de uma só vez duas operações logísticas da maior plataforma de e-commerce do Brasil e América Latina. A Mercado Livre (Meli) confirmou à coluna Minuto Varejo, após encontros nesta sexta-feira (17) com prefeituras das cidades de Gravataí e Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), que vai instalar complexos no modelo de fulfillment, que é o mais completo, nos municípios para receber e despachar mais rapidamente mercadorias a consumidores.

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