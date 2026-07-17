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Patrícia Comunello

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Publicada em 17 de Julho de 2026 às 09:16

Impacto da torre no ParkShopping Canoas em vagas de estacionamento preocupa usuários

Imagem indica "área de projeção", terreno vendido ao lado do ParkShopping para prédio comercial

Imagem indica "área de projeção", terreno vendido ao lado do ParkShopping para prédio comercial

MULTIPLAN/DIVULGAÇÃO/JC
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A notícia de que uma torre corporativa vai ser erguida em terreno que hoje tem vagas de estacionamento do ParkShopping Canoas gerou questionamento de frequentadores do complexo, enviado à coluna Minuto Varejo. Uma leitora remeteu a mensagem à colunista: "o número de vagas (que já é restrito) irá diminuir". A coluna perguntou ao complexo, que é da Multiplan, dona do BarraShoppingSul também, como a estrutura será afetada e o que prevê o novo projeto. 

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