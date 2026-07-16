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Patrícia Comunello

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Publicada em 16 de Julho de 2026 às 20:35

De Nova York, Nathan's Famous abre no Iguatemi Porto Alegre

Fast-food fica no primeiro piso do Iguatemi, com lanches tradicionais da marca de Nova York

Fast-food fica no primeiro piso do Iguatemi, com lanches tradicionais da marca de Nova York

IGUATEMI PORTO ALEGRE/REPRODUçÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Aos 110 anos e considerado o fast-food mais antigo dos Estados Unidos, o Nathan's Famous acaba de estrear a segunda operação no Rio Grande do Sul. A unidade da marca, nascida em 1916 em Coney Island, balneário do distrito do Brooklyn, em Nova York, acaba de abrir no Iguatemi Porto Alegre, detectou a coluna Minuto Varejo em postagem do complexo nas redes sociais.

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