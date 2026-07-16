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Patrícia Comunello

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Publicada em 16 de Julho de 2026 às 16:01

Depois de estrear no Paraná, Petiskeira abre em shopping do Zaffari em Porto Alegre

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PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Uma das grifes de restaurante de Porto Alegre especializada em cardápio da comida do dia a dia vai estender mais a influência para a Zona Sul da Capital. No sábado (18), a Petiskeira chega ao Zaffari Hípica, na avenida Juca Batista, 4255, informa a rede à coluna Minuto Varejo. A nova unidade, 10ª da rede, segue outra estreia, mas em novo estado: em Curitiba, no Paraná, no ParkShoppingBarigüi, primeira fora do Rio Grande do Sul

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