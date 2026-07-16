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Patrícia Comunello

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Publicada em 16 de Julho de 2026 às 15:01

Havan marca data para abrir em Tramandaí, 23ª no RS e 2ª no Litoral

Filial da Havan está quase pronta em Tramandaí, no Litoral Norte, e deve abrir em agosto

Filial da Havan está quase pronta em Tramandaí, no Litoral Norte, e deve abrir em agosto

LOJAS HAVAN/DIVULGAÇÃO/KC
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Mais uma filial da Lojas Havan, de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul está a caminho. Será a 23ª em território gaúcho. A rede divulgou, em nota enviada para a coluna Minuto Varejo, que a unidade de Tramandaí, a segunda do Litoral Norte, abre em 15 de agosto, às margens da ERS-030, bem na entrada da cidade.

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