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Patrícia Comunello

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Publicada em 16 de Julho de 2026 às 13:20

McDonald's abre em posto da rede SIM na freeway em Gravataí

É a 61ª unidade da rede de fast-food, com opção de drive-thru, tele-entrega e salão

É a 61ª unidade da rede de fast-food, com opção de drive-thru, tele-entrega e salão

MCDONALDS/DIVULGAÇÃO/JC
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Quem trafega pela BR-290 (freeway) na região de Gravataí, no sentido do Litoral Norte para Porto Alegre, ganhou um motivo extra para dar uma parada em um dos postos de combustíveis da rede SIM. A gigante de fast-food McDonald’s informou à coluna Minuto Varejo que a 61ª filial gaúcha estreou nesta quinta-feira (16).

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