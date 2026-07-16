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Patrícia Comunello

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Publicada em 15 de Julho de 2026 às 15:06

No Ponto: Havan, SindilojasPOA, Avon, Panvel, CDL-POA e Tramontina

Filial da Havan está quase pronta em Tramandaí, no Litoral Norte, e deve abrir em agosto

Filial da Havan está quase pronta em Tramandaí, no Litoral Norte, e deve abrir em agosto

LOJAS HAVAN/DIVULGAÇÃO/KC
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> A Havan abre a loja em Tramandaí, a segunda do Litoral Norte, em 15 de agosto. Osório também terá filial da marca.  

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