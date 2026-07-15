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Patrícia Comunello

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Publicada em 15 de Julho de 2026 às 15:06

ParkShopping Canoas terá torre corporativa interligada com 11 andares

Torre ao lado do shopping terá 11 andares, 235 salas comerciais e deve ficar pronto em 2030

Torre ao lado do shopping terá 11 andares, 235 salas comerciais e deve ficar pronto em 2030

MULTIPLAN/DIVULGAÇÃO/JC
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A Multiplan, uma das gigantes de shopping center no Brasil, repassou à coluna Minuto Varejo nesta quarta-feira (15) detalhes do empreendimento que vai ser erguido ao lado do ParkShopping Canoas, na região da cidade que mais cresce e com projetos de alto padrão. A área, vendida pela Multiplan, vai abrigar uma torre corporativa com 11 andares e interligada ao shopping.

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