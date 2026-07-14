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Patrícia Comunello

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Publicada em 14 de Julho de 2026 às 15:09

Peruzzo vai abrir em ex-Nacional de Cruz Alta pertinho do Stok Center

Loja que foi Nacional receberá mobiliário e equipamentos com previsão de abrir em outubro

Loja que foi Nacional receberá mobiliário e equipamentos com previsão de abrir em outubro

GOOGLE EARTH/REPRODUÇÃO/JC
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Enquanto lojas do ex-Nacional seguem fechadas e com destino ainda incerto em Porto Alegre e no Litoral (focos de atenção maior e perguntas de ex-clientes à coluna Minuto Varejo), uma rede de Bagé vai ocupar prédio que foi da bandeira fechada pelo grupo Carrefour em Cruz Alta, no Centro do Estado e porta para as Missões, confirmou o vice-presidente do Peruzzo Supermercados, Lindonor Peruzzo Junior, que preside a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).

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