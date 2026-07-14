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Patrícia Comunello

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Publicada em 14 de Julho de 2026 às 11:53

Dona do ParkShopping Canoas vende área vizinha que terá prédio comercial

Imagem indica "área de projeção", terreno vendido ao lado do ParkShopping para prédio comercial

Imagem indica "área de projeção", terreno vendido ao lado do ParkShopping para prédio comercial

MULTIPLAN/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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A região mais emergente de Canoas, vizinha a Porto Alegre, vai ter mais empreendimentos. Um deles será efeito de um negócio com o maior empreendimento do bairro Marechal Rondon, o ParkShopping Canoas. Em comunicado que a coluna Minuto Varejo acessou no site da Multiplan, dona do complexo e ainda do BarraShoppingSul, na Capital, informa que vendeu terreno que terá prédio comercial

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